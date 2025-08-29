Михалков, конечно, признанный гений, но этот его фильм сперва обругали: лишь спустя время признали классикой

Меню
29 августа 2025 17:09
Режиссер опередил время, за что и выслушивал от цензоров.

В конце 70-х экранизации классики выглядели привычно: выверенные костюмы, прямое следование тексту, никаких неожиданностей. Никита Михалков пошёл против правил.

«Несколько дней из жизни И. И. Обломова» стал не иллюстрацией романа Гончарова, а личным разговором о русском характере.

Табаков и его трагический Обломов

Олег Табаков шёл к этой роли годами. Он играл героев Гончарова на сцене, изучал его мир, но именно здесь создал Обломова, которого раньше не существовало.

Вместо привычного образа сонного лентяя — русский Гамлет, человек, застрявший между «быть» и «не быть», расплачивающийся за каждую отложенную попытку начать жизнь. Табаков сделал его живым, уязвимым, почти прозрачным. Его Обломов — не мем-персонаж, а человек, в котором узнают себя поколения.

Штольц против себя

Юрий Богатырёв получил роль Штольца и сразу понял: это не его герой. Он был ближе к Обломову, чем к рациональному человеку действия.

Но именно это сыграло в плюс: Богатырёв изобразил Штольца не как бездушного человека, а персонажа, который сам себе не верит.

Захар Андрея Попова — последняя роль и чистая магия

Андрей Попов, известный мастер аристократических персонажей, у Михалкова сыграл простого, ленивого, порой нелепого Захара. И был великолепен. Это была одна из его последних ролей, и, возможно, самая неожиданная.

Битва за Рахманинова

Главная война развернулась в финале. Михалков настоял на музыке Сергея Рахманинова. Цензура категорически отказалась: духовная музыка, «не формат». Михалков ответил просто:

«Или с Рахманиновым, или фильм не выйдет».

Фильм вышел — редкость даже для конца 70-х.

Провинциальный прокат и триумф

Парадоксально, но картину сначала решили не пускать в широкий прокат. Её не показывали в Москве, пустили только по провинциальным кинотеатрам. Казалось, что всё — проект ушёл в тень. Но зрители отреагировали мгновенно: писали письма, делились впечатлениями, требовали показать фильм еще.

Через месяцы критики, ещё вчера раздражённые, заговорили иначе. К концу года «Обломов» дошёл до столичных экранов и начался его фестивальный триум. Там, где чиновники видели проблему, кинематограф увидел новое лицо Михалкова.

Фильм-поворот

Сегодня «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» называют классикой, но тогда это был риск. Это был юный Михалков до того, как он стал «Никитой Сергеевичем». После «Обломова» он перестал быть просто режиссёром — стал автором, который не оглядывается на правила.

Запретил показывать, «похоронил» в архиве: лишь за один свой фильм Михалкову стыдно по сей день — и это не провальные «Утомленные солнцем 2».

Фото: Legion-Media
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
