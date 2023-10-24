Михалков и сам так считает: этот фильм стал главным провалом в карьере режиссера

Никита Михалков за годы карьеры представил множество картин, которые были тепло приняты публикой. В копилке режиссера немало наград отечественных и международных фестивалей. Однако есть на его творчеством пути и далеко не самые успешные картины.

Так, в 1993 году постановщик показал публике экспериментальную драму «Вспоминая Чехова». Картина рассказывала о встрече ближайших к Антону Павловичу Чехову людей спустя 10 лет после его смерти. В кадре они обсуждают писателя и его отношения с ними.

Михалкову не удалось собрать целостную картину даже после трех попыток монтажа. При этом актеры, как отмечали эксперты, прекрасно справились со своими ролями. Зрители в итоге увидели недоделанную картину, от которой режиссер официально отказался, так как не смог воплотить на экране свою задумку. И до сих пор лента «Вспоминая Чехова» считается худшей в фильмографии Михалкова, к которой он так и не вернулся за прошедшие 30 лет.