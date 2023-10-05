Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Михалков и рядом не стоял: удивитесь, кого признали лучшим режиссером России

Михалков и рядом не стоял: удивитесь, кого признали лучшим режиссером России

5 октября 2023 21:00
Михалков и рядом не стоял: удивитесь, кого признали лучшим режиссером России

Первое место принесли высокие сборы.

В России составили список самых успешных режиссеров и продюсеров. Издание «Бюллетень кинопрокатчика» определило лучших представителей киноиндустрии и телевидениями по нескольким параметрам.

На первой строчке в списке оказался Тимур Бекмамбетов, являющийся продюсером фильмов «Время первых», «Поиск» и «Фарси». Среди его последних режиссерских работ сериал «Праведный свайп» и военная драма «Девятаев». Также Тимур Нуруахитович известен блокбастером «Ночной дозор» и франшизой «Елки».

Рейтинг составили на основе соотношения затрат на производство фильма и сборов, размера полученной поддержки от государства, проката за рубежом, количества работ, премий и наград, которые получил режиссер. Никита Михалков по этим показателям оказался только на пятой позиции. Кроме Бекмамбетова его обошли Антон Златопольский, Сергей Сельянов и Леонид Верещагин.

Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com
Ирина Маркина
Ирина Маркина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
6 комментариев
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше