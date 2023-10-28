Михалков его обожает: Балабанов терпеть не мог только этого актера

За годы карьеры Алексей Балабанов успел поработать со множеством талантливых артистов. Помимо Сергея Бодрова-младшего, в его лентах принимали участие Виктор Сухоруков, Никита Михалков, Алексей Серебряков и другие прославленные артисты. При этом мало кто знает, кого из коллег Балабанов по-настоящему не любил.

Как оказалось, режиссер не ценил талант Олега Меньшикова. Он не уважал его как артиста и даже раскритиковал картину «Кавказский пленник» Сергея Бодрова-старшего исключительно из-за того, что там снимается Меньшиков.

«Мне Меньшиков не нравится», — рассказывал Балабанов в одном из интервью.

И переубедить режиссера не могла даже похвала артиста от коллег. Так, Никита Михалков, с которым они работали вместе, неоднократно признавал Меньшикова своим любимым актером, но это не заставило Балабанова изменить свое мнение.