Михалков ее недолюбливал: звезда «Сибирского цирюльника» обвинила известного режиссера в изнасиловании

В 1998 году состоялась премьера одного из самых известных фильмов Никиты Михалкова. В картине «Сибирский цирюльник» роли получили не только выдающиеся российские актеры, но и их зарубежные коллеги, в том числе уроженка Великобритании Джулия Ормонд. Несмотря на то, что на тот момент ее фильмография насчитывала всего несколько работ, на родине ее называли звездой.

После совместных съемок Михалков признался, что недолюбливал зарубежную артистку за своенравие. Тем не менее ее талант он оценил по достоинству.

А вскоре Ормонд пропала с экранов и на много лет осталась в тени. О причинах такого поступка британка не распространялась, отмечая, что теперь ей комфортнее работать за кадром в роли продюсера или сценариста.

И только недавно выяснилось, что из кино актриса ушла, став жертвой изнасилования. Причем это произошло еще до съемок у Михалкова. В 1995 году Ормонд отправилась на совместный ужин с режиссером и продюсером Харви Вайнштейном. И именно от его действий и пострадала артистка.

Звезда сразу пожаловалась на действия влиятельного киноменеджера своим агентам, но те отговорили ее выдвигать обвинения. Вайнштейн же, узнав о ее намерениях, сделал все, чтобы разрушить карьеру. В результате о произошедшем она рассказала только сейчас, когда ее обидчик уже отбывает срок в тюрьме за аналогичные преступления.