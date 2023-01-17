Михаил Боярский не смог скрыть свое отношение к славе дочери: правда повергнет в шок

Елизавета Боярская считается одной из самых лучших актрис современного российского кино. Каждый год с участием артистки выходит несколько успешных картин. Однако у ее отца, легендарного Д’Артаньяна Михаила Боярского, есть свое мнение о популярности дочери.

Не так давно актер признался, что сегодня его уже называют отцом той самой Лизы Боярской. По его словам, теперь общественность говорит лишь о ней. Самого же Михаила Сергеевича уже перестают узнавать на улице, лишь порой к нему подходят люди и говорят, что он похож на Боярского.

Артист относится к этому спокойно. Он признался, что ему самому теперь впору учиться у Елизаветы актерскому мастерству: «Она далеко вперед ушла, и слава Богу». Отныне Боярский советуется с дочерью и просит оценить работу его самого и матери Ларисы Луппиан.

Вообще Михаил Боярский считает актерство женской профессией. Но, по его словам, артист смог сохранить в себе мужские качества вопреки всему. Об этом он рассказал порталу «Экспресс газета».