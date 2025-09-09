Миф «Великолепного века» о великой любви рухнул: Сулейман отправил восвояси более 300 наложниц — и в тот момент о Хюррем даже не думал

Гарем султана — слово, которое у большинства ассоциируется с роскошью, тайнами и бесконечным количеством красавиц, готовых угождать правителю. Сериал «Великолепный век» сделал эту тему еще популярнее, показав историю страстной любви Сулеймана и Хюррем-султан.

После выхода проекта появилось ложное убеждение, что ради нее падишах пошел на беспрецедентный шаг — распустил гарем из сотен наложниц. Но реальность, как это часто бывает, оказалась куда более прагматичной и менее романтичной.

Гарем — это не только любовь

Прежде всего важно понимать, что гарем в Османской империи был не просто «коллекцией женщин» для султана. В нем жили не только наложницы, но и его жены, сестры, дочери, мать, служанки, воспитатели и даже будущие фаворитки наследников.

Эти женщины выполняли массу обязанностей — от ухода за детьми султана до хозяйственных дел.

Идея о том, что Сулейман якобы «прогнал всех ради Хюррем», выглядит красиво для мелодрамы, но исторически неправдоподобна. Более того, Хюррем никогда не была единственной женщиной султана.

На протяжении многих лет она делила его с Махидевран, а после — с другими наложницами, которых Сулейман принимал по разным причинам, включая те случаи, когда Хюррем не могла участвовать в «ночах любви».

Гарем однажды все-таки сократили

Переломный момент наступил в 1540 году, когда Старый дворец, где проживали жены, наложницы и султанши, охватил страшный пожар. Пламя уничтожило здание практически дотла, погубило часть имущества и жизней.

Причины возгорания до конца неизвестны: кто-то винит неосторожно оставленную свечу, кто-то — кухонный инцидент, а отдельные исследователи даже предполагают, что пожар мог быть спланирован кем-то намеренно.

После трагедии стало ясно, что Топкапы просто физически не способен вместить сотни женщин. Часть самых образованных и красивых рабынь выдали замуж за влиятельных чиновников и военных, но для оставшихся почти трех сотен девушек пришлось принять радикальное решение — дать им свободу.

Каждой из них выделили денежное вознаграждение, чтобы они могли начать новую жизнь, вернуться домой или найти работу.

Любовь тут ни при чем

Таким образом, роспуск гарема был не романтическим жестом в честь Хюррем, а вынужденной мерой. Более того, сама Хюррем прекрасно понимала правила игры: ее сила заключалась не в том, чтобы устранять соперниц, а в том, чтобы терпеливо строить свою власть в условиях, где султан имел право на многих женщин.

Ради будущего своих детей и собственной политической позиции она не пыталась быть «единственной», как это показано в сериале, а умела правильно использовать любую ситуацию.

История пожара и последующего роспуска гарема — это скорее символ того, как даже величайшие традиции империи могли рухнуть под натиском обстоятельств. А Хюррем, хоть и была хитрее остальных, но лишь умело адаптировалась к новой реальности.

Ранее мы писали: «Замерзли как цуцики»: «Великолепный век» не показал, как в ледяном Топкапы переживали зиму — при Ибрагиме I было «веселее» всего