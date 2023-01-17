Миф о счастливой семье Горбункова разрушен: что скрыли от зрителей в «Бриллиантовой руке»

Великолепная советская комедия «Бриллиантовая рука» давно стала обязательным атрибутом новогодних каникул наряду с «Иронией судьбы». Однако зрители десятилетиями не замечали грубые киноляпы в этом фильме. Куда только смотрел Леонид Гайдай?

Так, в одной из начальных сцен Горбунковы в полном составе гуляют по набережной. В этом моменте все прохожие то и дело оборачиваются на них, а некоторые даже делают фотографии. В чем же секрет успеха Горбунковых?

По словам Гайдая, все дело в их образцовой семье. Они выглядят настолько счастливыми, что даже восхищенные прохожие сворачивали шеи. Но на самом деле Горбунковы тут ни при чем. Любопытствующие люди на улице оборачивались из-за съемочной группы, ведь не каждый день можно увидеть, как снимается кино. Некоторым счастливчикам удалось запечатлеть момент на фото.

Еще один ляп — мороженое, которое Геша Козодоев дает отпрыскам Горбункова. Жулик вручает им по два рожка, которые через пару секунд превращаются в шарики в креманках. Вот такая магия!