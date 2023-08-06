Миф о пользе творога официально развенчали: не лечит и даже вредит

Молочные продукты считаются полезными для здоровья, но на практике это далеко не так. Некоторые из них несут в себе больше вреда, чем пользы. Диетолог Анна Ивашкевич рассказала изданию «Аргументы и факты » о том, чем может быть опасен творог.

По ее словам, несмотря на все плюсы, творог легко может навредить организму. Как и все кисломолочные продукты, он очень быстро портится. Если не посмотреть на дату производства, то можно легко заработать отравление. Хранить этот продукт можно не больше трех суток.

Не стоит употреблять творог в пищу тем, у кого непереносимость лактозы или болезни почек.

Обилие белка в этом продукте сильно нагружает всю выделительную систему. Также он противопоказан при атеросклерозе и проблемах с лишним весом. Жиров в нем также достаточно много, поэтому этот продукт лучше добавлять в свою диету только после консультации со специалистом.