Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Миф о пользе творога официально развенчали: не лечит и даже вредит

Миф о пользе творога официально развенчали: не лечит и даже вредит

6 августа 2023 15:15
Миф о пользе творога официально развенчали: не лечит и даже вредит

Этот продукт лучше убрать из своего рациона.

Молочные продукты считаются полезными для здоровья, но на практике это далеко не так. Некоторые из них несут в себе больше вреда, чем пользы. Диетолог Анна Ивашкевич рассказала изданию «Аргументы и факты» о том, чем может быть опасен творог.

По ее словам, несмотря на все плюсы, творог легко может навредить организму. Как и все кисломолочные продукты, он очень быстро портится. Если не посмотреть на дату производства, то можно легко заработать отравление. Хранить этот продукт можно не больше трех суток.

Не стоит употреблять творог в пищу тем, у кого непереносимость лактозы или болезни почек.

Обилие белка в этом продукте сильно нагружает всю выделительную систему. Также он противопоказан при атеросклерозе и проблемах с лишним весом. Жиров в нем также достаточно много, поэтому этот продукт лучше добавлять в свою диету только после консультации со специалистом.

Фото: Legion-Media, pexels.com
Ирина Маркина
Ирина Маркина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше