Миф о «Незнайке на Луне» опровергли официально: в него верили миллионы россиян
С произведением Николая Носова было связно немало легенд.
В 1965 году Николай Носов продолжил серию сказок о своих популярных персонажах произведением «Незнайка на Луне». В отличие от предыдущих книг, на этот раз герои вели себя как взрослые люди, да и настроение текста отличалось от детских историй. Именно поэтому вокруг произведения мгновенно возникло много мифов. Считалось, что смелым сатирическим текстом Носов напророчил будущее современной России.
А некоторые легенды пошли еще дальше — говорили, что когда Борис Ельцин приносил присягу как президент страны, то он произносил клятву, держа руку не на Конституции, а на книге «Незнайка на Луне». В эту версию верили миллионы россиян. Поэтому окружение Ельцина даже поспешило официально опровергнуть этот миф.
Еще одним парадоксом, связанным с произведением, служат предсказания Носова. Писатель описал плоский плазменный телевизор, робот-пылесос, систему солнечных батарей и даже становление капитализма. И в каждом из этих пунктов автор точно попал в будущее.