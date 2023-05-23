Миддлтон тает на глазах после публикаций об изменах мужа: без слез не взглянешь

Королевская семья жить не может без скандалов и драм. Только-только улеглась жуткая шумиха вокруг принца Гарри и его скандальных выходок, как в паутину обсуждений угодила идеальная семья отличника и красавчика Уильяма.

В Сети набирают обороты слухи о том, что принц Уильям «снова изменил» своей благоверной. И именно из-за переживаний о благополучии своей семейной репутации с Кейт Миддлтон произошли жуткие метаморфозы.

За май этого года герцогиня буквально высохла до неузнаваемого состояния. И ее худоба уже не кажется здоровой. Миддлтон выглядит очень усталой и даже изможденной. А поклонники королевской семьи зажигают факелы, чтобы спалить все вокруг Уильяма. Фанаты герцогини Кейт уверены, что в ее страданиях виноват неверный муж, а его идеальный образ — это бравада и пыль в глаза.