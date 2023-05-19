Миддлтон ест пиццу на ночь, но остается стройной: ее секрет крайне прост

Фигуре Кейт Миддлтон завидуют миллионы женщин, причем не только в Великобритании, но и по всей планете. И не без причин. Для 41 года герцогиня выглядит действительно потрясающе.

Как же ей удается сохранять поразительную фигуру в этом мире гастрономических соблазнов? Видимо, все же с трудом, ведь Миддлтон много раз признавалась, что она настоящая обжора и фанатка вкусной еды.

У представительницы королевского семейства есть лишь один парадоксальный принцип, который позволяет ей оставаться на плаву среди стройняшек все эти годы. Но он, скорее всего, подойдет не всем. Миддлтон никогда и ни в чем себе не отказывает.

Да, она не ест фастфуд, предпочитает полезную пищу вредной, но если ей хочется какой-то «гадости», то герцогиня искренне считает, что лучше разок ее слопать, чем мучиться голодом и плохим настроением. Такой баланс — это и есть залог худобы герцогини, как пишут на портале Voice.