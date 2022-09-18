Ми-ми-ми тест: угадайте историческую личность по детскому фото

“Повырастали и стали людьми… и тут же забыли, что были детьми”, - такое четверостишие написал когда-то Аркадий Хайт, один из сценаристов популярной советской передачи для детей “Радионяня”. Однако эти строки вряд ли относятся к известным личностям, которые настолько ценили свои детские годы, а также связанных с ними людей и события, что решили увековечить их на страницах воспоминаний. Одним из самых известных произведений русских классиков на эту тему стала повесть “Детство” Льва Николаевича Толстого. Писатель работал над ее созданием в 1851 году во время поездки на Кавказ. Уже в 1952 году повесть вышла в свет на страницах журнала “Современник”, правда, под несколько иным названием - “История моего детства”. В ней лирический герой Толстого, десятилетний Николенька Иртеньев, рассказывал о том, как проходили первые годы его жизни. Современному читателю эта книга будет особенно интересна благодаря подробному описанию дворянского быта и традиций девятнадцатого столетия.

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