МХАТ не будет прежним: Хабенский решился на кардинальные перемены

Такого во МХАТе еще не случалось. А виновником того, что театр перевернулся с ног на голову, является Константин Хабенский. Что сделал худрук? Превратил театр в кинотеатр. Но не спешите точить топоры и секиры, чтобы идти войной на поправшего все святыни театрального искусства Хабенского.

Кинотеатром МХАТ стал всего на один вечер. Победителям конкурса короткометражек (в кино, а не среди театральных постановок) вручали награды на новой сцене театра. Такое решение может показаться странным, ведь кино и театр для искушенных зрителей — это параллельные прямые. Однако порталу «7дней» Константин Хабенский дал логичное объяснение своему новаторскому решению.

Он заявил, что театр и кино постоянно сталкивают лбами, вынуждая разделиться. Но нужно этим двум видам искусства совсем противоположное. «Нужно, чтобы они дружили и молодые кинорежиссеры видели наших замечательных артистов», — эмоционально подвел черту под смелым поступком худрук МХАТа.