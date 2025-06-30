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Между «Прочь» и Финчером: всего одно аниме попало в топ-30 лучших фильмов 21-го века — конечно, Миядзаки, но какой именно?

30 июня 2025 12:48
Между «Прочь» и Финчером: всего одно аниме попало в топ-30 лучших фильмов 21-го века — конечно, Миядзаки, но какой именно?

Двух вариантов, как будто, и быть не может.

Издание The New York Times опросило 500 режиссёров, актёров и критиков и составило список ста лучших фильмов XXI века (захватив, почему-то, и 2000-й год). В первой пятёрке — «Паразиты», «Малхолланд Драйв», «Нефть», «Любовное настроение» и «Лунный свет». Среди них — сплошь живое кино, артхаус и фестивальные легенды. Но ближе к вершине списка вдруг затесался анимационный фильм — единственный в топ-30.

И это, конечно, «Унесённые призраками» Хаяо Миядзаки. Картина занимает 9-е место и соседствует с «Прочь» и «Социальной сетью».

Что делает «Унесённых» уникальными? Этот фильм ещё в 2001 году доказал, что анимация — это не просто «для детей». Миядзаки создал целый мир, где десятилетняя Тихиро теряет родителей и оказывается в магическом банном доме. Там её ждут ведьмы, духи, призраки и такие метафоры взросления, что взрослый зритель порой рыдает сильнее ребёнка.

Между «Прочь» и Финчером: всего одно аниме попало в топ-30 лучших фильмов 21-го века — конечно, Миядзаки, но какой именно?

Интересно, что для Запада «Унесённые призраками» стали первым японским фильмом, который всерьёз воспринимали как «большое кино». Оскар за лучший анимационный фильм (2003) лишь закрепил этот статус. С тех пор прошло больше двадцати лет — и ни одна анимация, ни даже другие шедевры Ghibli не повторили этот прорыв в глобальных списках.

Западные критики отмечают, что «Унесённые» стоят особняком: это история о взрослении и потере иллюзий, рассказанная без привычной морали и финальных пояснений. Миядзаки и сам говорил, что любит оставлять загадки — мол, «пусть зритель додумывает». За это и любят — за бесконечное чувство сказки, которая не надоедает даже в десятый раз.

Так что если вас спросят, какое аниме признано одним из главных фильмов XXI века — ответ очевиден. Но интереснее другое: смогут ли «Унесённые призраками» когда-нибудь уступить это место кому-то ещё? Пока что — вряд ли.

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Фото: Legion-Media
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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