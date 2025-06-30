Между «Прочь» и Финчером: всего одно аниме попало в топ-30 лучших фильмов 21-го века — конечно, Миядзаки, но какой именно?

Двух вариантов, как будто, и быть не может.

Издание The New York Times опросило 500 режиссёров, актёров и критиков и составило список ста лучших фильмов XXI века (захватив, почему-то, и 2000-й год). В первой пятёрке — «Паразиты», «Малхолланд Драйв», «Нефть», «Любовное настроение» и «Лунный свет». Среди них — сплошь живое кино, артхаус и фестивальные легенды. Но ближе к вершине списка вдруг затесался анимационный фильм — единственный в топ-30.

И это, конечно, «Унесённые призраками» Хаяо Миядзаки. Картина занимает 9-е место и соседствует с «Прочь» и «Социальной сетью».

Что делает «Унесённых» уникальными? Этот фильм ещё в 2001 году доказал, что анимация — это не просто «для детей». Миядзаки создал целый мир, где десятилетняя Тихиро теряет родителей и оказывается в магическом банном доме. Там её ждут ведьмы, духи, призраки и такие метафоры взросления, что взрослый зритель порой рыдает сильнее ребёнка.

Интересно, что для Запада «Унесённые призраками» стали первым японским фильмом, который всерьёз воспринимали как «большое кино». Оскар за лучший анимационный фильм (2003) лишь закрепил этот статус. С тех пор прошло больше двадцати лет — и ни одна анимация, ни даже другие шедевры Ghibli не повторили этот прорыв в глобальных списках.

Западные критики отмечают, что «Унесённые» стоят особняком: это история о взрослении и потере иллюзий, рассказанная без привычной морали и финальных пояснений. Миядзаки и сам говорил, что любит оставлять загадки — мол, «пусть зритель додумывает». За это и любят — за бесконечное чувство сказки, которая не надоедает даже в десятый раз.

Так что если вас спросят, какое аниме признано одним из главных фильмов XXI века — ответ очевиден. Но интереснее другое: смогут ли «Унесённые призраками» когда-нибудь уступить это место кому-то ещё? Пока что — вряд ли.

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