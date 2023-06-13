Между Костомаровым и Домниной все не так уж просто: сами вряд ли справятся

Роман Костомаров остается под наблюдением специалистов и готовится к протезированию конечностей. Фигуристу предстоит сложный период, который может не лучшим образом отразиться на его отношениях с супругой.

Оксана Домнина не оставила мужа один на один с его бедой. Фигуристка молилась о том, чтобы ее любимый человек выжил — и медикам действительно удалось вытащить Романа с того света. Казалось бы, самое страшное позади. На самом же деле для пары все только начинается.

Олимпийскому чемпиону придется заново учиться делать многие вещи. Протезы, которые будут установлены спортсмену, облегчат ему жизнь, но сперва нужно будет пройти специальное обучение. Об этом журналистам портала MSK1.RU рассказал спортивный врач Андрей Звонков.

По словам эксперта, Роману будет непросто управлять своими новыми конечностями.

«Это не руки, а клешни», — заметил доктор.

С протезами Костомаров сначала даже не сможет обнять любимую супругу, не говоря уже о чем-то большем. Такая немощность фигуриста может стать серьезным испытанием для супружеской пары. Но отчаиваться не стоит. Звонков подметил, что Роману нужно будет обратиться за помощью к специалистам, которые окажут ему всю необходимую профессиональную поддержку. И со временем фигурист непременно адаптируется к новым условиям.