Между Королевой и Проскуряковой: Николаев проболтался о связи с финалисткой «Фабрики звезд»

Поклонникам известно о двух главных женщинах в жизни Игоря Николаева. Первая — бывшая жена музыканта, певица Наташа Королева. Вторая — нынешняя супруга Юлия Проскурякова. Однако между ними была еще одна артистка, которая покорила сердце композитора.

Николаев сам проболтался о связи с финалисткой пятого сезона «Фабрики звезд». Вместе с Викторией Дайнеко певец исполнил песню под названием «Метели». При этом он не скрывал свои чувства к знаменитости: он нежно на нее смотрел, а после приобнял и накинул на нее свой пиджак.

Со сцены все это выглядело так, будто между звездами проскочила искра. Впрочем, Николаев этого и не скрывает. В рамках нового выпуска YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чу» композитор подметил, что его встреча с Дайнеко произошла между разводом с Королевой и женитьбой на Проскуряковой.