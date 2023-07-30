Между двух огней: Кончаловский долгое время успешно скрывал измены

Второй супругой Андрея Кончаловского стала актриса Наталья Аринбасарова. Четыре года супруги жили вместе и воспитали сына Егора, который пошел по стопам отца. Их пара считалась одной из самых красивых в советском кинематографе. А не так давно стало известно, что постановщик до свадьбы с Аринбасаровой встречался с другой возлюбленной.

Как оказалось, Кончаловский был влюблен в Марианну Вертинскую. Он познакомился с ней на съемках «Заставы Ильича» и не смог сдерживать свою страсть. По словам самой Вертинской, молодой кинематографист осыпал ее комплиментами, все свободное время мечтал проводить рядом с ней, но однажды сам прервал этот роман.

Разрыв тяжело сказался на Вертинской. Она долго переживала, что Кончаловский оставил ее, а после узнала, что он решил жениться на Аринбасаровой. Но со временем актриса смогла простить режиссера и его неверность, поэтому до сих пор питает к нему теплые чувства.