Между Алентовой и Меньшовым встала другая женщина: не поверите, кто она

Владимир Меньшов и Вера Алентова были партнерами не только в жизни, но и в работе. Мало кто знает, что однажды между звездами советского кино встала одна женщина. Этой «разлучницей» была Ирина Муравьева.

Дело в том, что во время создания фильма «Москва слезам не верит» Меньшов уделял намного больше внимания другим актерам, а не своей жене. В первой части картины он показал Людмилу, героиню Муравьевой, яркой и дерзкой девушкой, которая легко затмевала спокойную Катю Тихомирову. При этом персонаж Алентовой был ключевым в истории.

Вера Валентиновна позже сетовала, что ее героиня постоянно находилась в тени бойкой Людмилы. Поэтому ей было трудно работать над своим образом, ведь Катю сделали недостаточно характерной. Актриса спорила с мужем до хрипоты, боролась за свое экранное время и место, но это не помогло. Режиссер сделал все по-своему.

Муравьева не единственная, кто встала между Алентовой и Меньшовым. Во второй части фильма Тихомирову по всем фронтам затмевает уже новоявленный персонаж — Гоша. С подачи режиссера вся инициатива переходила в руки Алексея Баталова, а Алентова в итоге смирилась со своим положением.