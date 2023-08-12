Между Александром Шепсом и его братом Олегом пробежала черная кошка: дело вот в чем

Александр и Олег Шепсы обрели известность благодаря «Битве экстрасенсов». Зрители с большим интересом наблюдают не только за тем, как братья используют свои экстрасенсорные способности, но и как выясняют отношения.

В эфире программы знаменитости не раз обменивались колкостями. Александр и Олег признались, что уже давно не могут находиться под одной крышей.

Свои магические способности медиумы обнаружили еще в детстве. Тогда они поддерживали друг друга. При этом Александр считает, что приложил гораздо больше усилий, чем его младший брат.

«Тебе все на блюдечке приносили всегда», — заявил экстрасенс.

Есть и другая причина, по которой братья избегают друг друга. Шепсы рассказали, что два мага не могут оставаться надолго в одном пространстве из-за своих слишком сильных биополей. Когда Александр и Олег оказываются в одной локации, то, по их словам, «стены начинают дрожать».