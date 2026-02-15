«Метросексуал Саша Белый»: американцы впервые посмотрели «Бригаду» и «не поняли прикола» – сильней всего досталось Безрукову

Под раздачу попал и Вдовиченков, но к нему у иностранцев вопросов меньше.

На Reddit нашелся смельчак из Турции, который назвал «Бригаду» лучшим российским сериалом. Мол, через историю Саши Белого он понимает, через что прошла симпатичная ему страна в 90-е, и даже находит утешение в мысли, что «все живы и всё будет хорошо». В голове у парня постоянно играет саундтрек, на глазах – слезы умиления. Но в комментариях его быстро спустили с небес на землю.

«Я бы предпочел, чтобы все копии сожгли», – пишет первый. «Бригада» – мусор», – вторит второй. «Никогда не встречал человека, который смотрел бы это без иронии», – добавляет третий. Но главный удар принимает на себя Сергей Безруков.

Американцы (и, видимо, не только они) почти в один голос критикуют актера на Reddit.

Безрукова якобы даже в России считают чрезвычайно переоцененным, настаивает один из комментаторов, и добавляет важный нюанс: дело не в том, что он плохой актер, а в том, что его «засунули буквально во все фильмы».

«Если хотите посмотреть что-то криминальное, лучше посмотрите “Бандитский Петербург”. Не шедевр, но гораздо лучше “Бригады”. Бандиты там выглядят как бандиты, а не как метросексуал Саша Белый».

В качестве альтернативы «Бригаде также советуют «Место встречи изменить нельзя» – с «настоящими актерами, а не месье Безруковым».

Вдовиченкову, кстати, тоже досталось:

«Он не настолько плох, но явно не актер первого эшелона».

Редкий случай, когда иностранцы разбирают российский культовый сериал по косточкам и находят его главную проблему не в сюжете, а в исполнителе главной роли. Но есть претензии и к идеологии.