Метка сатаны: девушек с этим «изъяном» никто не брал замуж на Руси

В старину браки совершались куда чаще, чем сейчас. Практически каждая девушка на Руси должна была выйти замуж. Вот только найти жениха удавалось не всем. Мужчины придирчиво выбирали будущую невесту и по разным причинам отказывали многим кандидаткам.

Так, определенные требования предъявлялись к внешности потенциальной жены. Сейчас очаровательная родинка на лице ассоциируется с образом соблазнительной Мэрилин Монро. А вот на Руси такая отметина считалась меткой сатаны и настоящим изъяном. За спиной подобной девушки с невинной «мушкой» на щеке шептались, что в новую семью она может принести порчу и беды. Поэтому мужчин настоятельно отговаривали связывать с ней жизнь, а тем более заводить детей.

То же самое относилось к родимым пятнам на теле. Таким женщинам не удавалось выйти замуж, поэтому им приходилось оставаться в доме у старшего брата или родителей, фактически выступая в роли прислуги. Их непростой судьбе никто не завидовал.