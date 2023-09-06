Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Метка грешника: в прошлом за нее били розгами, а теперь есть даже у школьниц

Метка грешника: в прошлом за нее били розгами, а теперь есть даже у школьниц

6 сентября 2023 11:45
Метка грешника: в прошлом за нее били розгами, а теперь есть даже у школьниц

О ее истинном смысле мало кто задумывается.

Культурные реалии постоянно меняются и то, что было невозможно в прошлом, сейчас воспринимается довольно легко. Это доказывает даже практика нательных рисунков.

Люди всегда придавали большое значение знакам — шрамам, родинкам, следам от ожогов и, конечно, татуировкам. Долгое время последние воспринимались как клеймо, которое наносилось на тело в качестве наказания за какой-либо жуткий позор.

Например, во Франции ворам набивали тату цветка — лилии или розы. Такой несмываемый символ служил пожизненным укором и тяжким напоминанием для преступников.

Причем места для наколки выбирались тщательно: нужно было, чтобы их видели посторонние. Считалось, что у детей воров впоследствии так же симметрично проявлялись отметины на теле — например, родимые пятна.

Впрочем, сейчас уже никто не верит в подобные метки грешников. Даже современные школьницы с удовольствием выбирают татуировки в виде цветов, совсем не задумываясь об их смысле в прошлом.

Фото: Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше