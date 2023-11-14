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Метка дьяволицы: таких девушек на Руси сторонились от рождения

14 ноября 2023 18:00
Метка дьяволицы: таких девушек на Руси сторонились от рождения

Странная традиция ломала судьбы.

Множество детей рождаются с чистой кожей. Но впоследствии у малышей появляются родимые пятна. И лишь некоторых такие пятна сопровождают уже в момент появления на свет.

И если сейчас медики просто приглядываются к новообразованиям с профессиональной точки зрения, то предков такие отметины приводили в животный ужас.

Например, если такое пятно было большим, заметным и тем более имело красный или багровый цвет, то ему давали название — метка дьявола. Сами понимаете, что ничего хорошего такое родимое пятно хозяину или хозяйке не сулило.

Среди крестьян бытовало поверье, что девушки с такими пятнами — настоящие колдуньи. А их всегда сторонились и никогда не брали замуж. Впрочем, страдали не только обладательницы метки дьявола.

Любые своеобразные, нетипичные и нестандартные родинки сулили беду. С такими «порчеными» девушками не ходили на свидание и уж точно не предлагали руку и сердце.

Фото: Кадр из фильма «Ван Хельсинг» (2004)
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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