Метила в мэры: карьера Берковой из «Дома-2» ошеломит россиян

В 2004 году на проекте «Дом-2» разразился скандал. Одна из участниц Елена Беркова оказалась в прошлом актрисой из фильмов для взрослых. Это объясняло ту раскованность и откровенность, а также ее поведение на реалити-шоу. Руководство телестройки поддалось на уговоры других участников и дисквалифицировало Беркову.

После проекта карьера Елены развивалась в разных направлениях. Она снималась в комедиях и сериалах, среди которых «Бандитский Петербург. Фильм 7. Передел» или «Что творят мужчины! 2». Также актриса реализовалась на сцене «Нашего театрального проекта» и играла в спектаклях по Булгакову. Но скандальная слава вокруг Берковой сохранялась, а она использовала ее в неожиданных целях.

В 2009 году Елена заявила о желании стать мэром Сочи, хотя позже она отказалась от этой идеи. Спустя год она собиралась представлять Россию на «Евровидении» с собственной песней, но не прошла отборочный тур. Беркова работала диджеем и ведущей мероприятий, режиссером и фотомоделью. А в 2017 году она даже выдвинула себя на пост президента России, представив свою избирательную программу в полуобнаженном виде.