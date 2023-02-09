Метался от одной к другой: к кому ушел от жены Роман Костомаров (фото)

Роман Костомаров далеко не сразу нашел счастье в личной жизни. Любимая женщина фигуриста долгое время была рядом с ним, но он даже не смотрел в сторону Оксаны Домниной.

Первой законной женой олимпийского чемпиона стала фигуристка Юлия Лаутова. Поскольку Домнина была ее лучшей подругой, то стала свидетельницей на свадьбе пары. Вот только счастливым этот брак не был.

Лаутова покинула лед, а Костомаров, напротив, сосредоточился на своей карьере, что и привело к разладу. Спортсменка чувствовала себя покинутой и, чтобы не оставаться в одиночестве, все чаще улетала в Москву ради встреч с друзьями.

В это время фигурист начал все больше времени проводить с Домниной, которая также активно развивала свою карьеру и ездила на соревнования. Недолго пометавшись от одной к другой, Роман понял, что именно Оксана та самая. Фигурист не стал медлить с разводом и ушел от Лаутовой.

Однако жизнь с Домниной также была полна испытаний. У пары появилась дочь Настя, но фигурист не спешил звать возлюбленную под венец. Впоследствии выяснилось, что Оксана закрутила роман с Владимиром Яглычем, но эти отношения подошли к концу. Костомаров простил измену супруги, вскоре они снова сошлись и обзавелись вторым ребенком — сыном Ильей.