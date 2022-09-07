Месячная пенсия за билет: цены на поход в театр вызовут оторопь

Театр — один из самых популярных в России видов искусства. Поклонники Мельпомены не упустят случая пойти на новые громкие премьеры или, наоборот, на проверенные временем постановки с любимыми актерами. Но в последнее время это стало очень затруднительно. Дело в том, что цены на билеты неоправданно подорожали, чем вызвали возмущение людей.

Как сообщает Дзен-канал «Записки актера», в прошлом сезоне, например, цена на «Пиковую даму» в Большом варьировалась от 12 до 43 тысяч рублей. А за билет в театр на Малой Бронной на постановку «Дядя Лева» пришлось бы выложить от 1 до 25 тысяч рублей. На этом фоне билеты на спектакль «1900» в театре имени Ермоловой (от 1000 до 8500 рублей) выглядят уже не такими дорогими. Но для многих москвичей и это чересчур завышенная цена.

Неудивительно, что подобные цифры вызывают резкую критику театралов. Так, одна из интернет-пользовательниц замечает, что не может позволить себе пойти в театр, так как билет стоит 20 тысяч рублей. А это вся ее пенсия за месяц. Другие с горечью пишут о том, что «простому люду высокое искусство недоступно».