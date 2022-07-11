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Киноафиша Статьи «Месяц не разговаривали»: Маликов огорошил признанием о браке

«Месяц не разговаривали»: Маликов огорошил признанием о браке

11 июля 2022 13:40
«Месяц не разговаривали»: Маликов огорошил признанием о браке

Артист предпочел быть честным с поклонниками.

Дмитрий Маликов взбудоражил пользователей Сети, рассказав о проблемах в браке. Певец разоткровенничался в эфире YouTube-проекта «Жить плюс».

По словам музыканта, неожиданная ссора произошла на одном из заграничных мероприятий несколько лет назад. Тогда оба супруга не смогли сдержать эмоций и небольшой конфликт в итоге едва не разрушил их многолетний брак. Помириться же знаменитости смогли лишь тогда, когда соскучились друг по другу.

«Мы месяц не разговаривали», — вспоминает певец.

При этом Маликов не скрывает, что является весьма эмоциональным человеком, как и его избранница. Как оказалось, эта черта характера приводит к конфликтам внутри семьи, а из-за вспыльчивости музыканта страдает не только супруга Елена, но и, например, их общая дочь Стефания, которой нередко приходится терпеть экспрессивность отца и его несдержанность.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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