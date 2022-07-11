«Месяц не разговаривали»: Маликов огорошил признанием о браке

Дмитрий Маликов взбудоражил пользователей Сети, рассказав о проблемах в браке. Певец разоткровенничался в эфире YouTube-проекта «Жить плюс ».

По словам музыканта, неожиданная ссора произошла на одном из заграничных мероприятий несколько лет назад. Тогда оба супруга не смогли сдержать эмоций и небольшой конфликт в итоге едва не разрушил их многолетний брак. Помириться же знаменитости смогли лишь тогда, когда соскучились друг по другу.

«Мы месяц не разговаривали», — вспоминает певец.

При этом Маликов не скрывает, что является весьма эмоциональным человеком, как и его избранница. Как оказалось, эта черта характера приводит к конфликтам внутри семьи, а из-за вспыльчивости музыканта страдает не только супруга Елена, но и, например, их общая дочь Стефания, которой нередко приходится терпеть экспрессивность отца и его несдержанность.