Месяц назад встречался с другой: раскрыты подробности о романе Камилы Валиевой

Не так давно в Сети появились слухи о романе Камилы Валиевой и Вани Дмитриенко. Артист пришел на вечеринку по случаю дня рождения фигуристки, тогда все и заговорили о том, что он стал ее бойфрендом.

Олимпийская чемпионка ранее признавалась, что является поклонницей творчества молодого артиста. Камилу даже в шутку прозвали «фанаткой, которая смогла». Дмитриенко тоже всегда был неравнодушен к спортсменке: он следил за допинг-скандалом, в который она угодила во время зимних Олимпийских игр, а после предложил Валиевой сняться в клипе на его песню «Сила притяжения».

И сила притяжения, действительно, сделала свое дело. Как пишет «СтарХит », недавно возлюбленных заметили во время свидания. В подробности своих отношений знаменитости пока не вдаются. При этом известно, что еще месяц назад Дмитриенко встречался с блогером Сашей Айс, совместные снимки с которой так и не удалил из своих социальных сетей.