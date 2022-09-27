«Место встречи изменить нельзя»: за что Шарапов отрекся от сына

В карьере Владимира Конкина было немало ролей, знаменующих собой его взлеты популярности. Это и удачный дебют актера с героем Павлом Корчагиным в картине «Как закалялась сталь», и его роль Шарапова в ленте «Место встречи изменить нельзя». Зрители восхищались образцовыми персонажами Конкина на экране, но его реальная жизнь оказалась далека от идеала.

В 2010 году от тяжелой формы онкологии скончалась любимая жена актера Алла. После ее ухода в семье Конкина будто началась черная полоса. Один из его сыновей, Ярослав, вскоре заявил в ток-шоу, что, пока мать умирала в хосписе, Владимир крутил роман со своим директором Еленой Переслени. Актера рассердили эти обвинения, которые он назвал абсолютной ложью. Конкин окрестил сына предателем и разорвал с ним общение.

Не сплотило их даже общее горе. В 2020 году дочка Владимира, Софья, была обнаружена мертвой в бассейне спортивного клуба. Актер подозревал, что 32-летнюю женщину могли убить, но по результатам расследования это был несчастный случай.