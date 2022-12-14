«Место встречи изменить нельзя» сделало Высоцкого и Конкина врагами на всю жизнь: что до этого довело

Глеб Жеглов и Владимир Шарапов, главные герои детектива «Место встречи изменить нельзя», в кадре представлены как близкие друзья. Многие зрители, посмотревшие картину, были уверены, что и вне съемочной площадки Владимир Высоцкий и Владимир Конкин поддерживают теплые отношения. Однако, как оказалось, эти домыслы не являются правдой.

Дело в том, что Высоцкий видел в роли Шарапова своего друга Ивана Бортника. Артист был уверен, что со старым приятелем они прекрасно исполнят роли и убедительно покажут дружбу на экране. Однако создатели картины утвердили на роль молодого следователя Конкина, который в то время был еще неизвестным артистом.

Это решение испортило отношения между артистами. Как вспоминал Конкин, они регулярно ссорились с Высоцким на площадке и не общались вне работы. После выхода фильма им так и не удалось наладить отношения, и они не стали друзьями.