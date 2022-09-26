Местные жители предупреждали: Сергея Бодрова могли спасти

Трагедия в Кармадонском ущелье, в результате которой 20 сентября 2002 года погибла большая часть съемочной команды фильма «Связной», в том числе и режиссер Сергей Бодров, до сих пор обрастает новыми подробностями. Сход ледника мог бы не повлечь за собой такие печальные последствия, если бы киноделы не проигнорировали одно крайне важное предостережение.

По дороге в ущелье члены съемочной группы встретили местного жителя, который предупредил их о том, что там, куда они отправляются, находиться крайне опасно. Незнакомец сослался на мутную воду в реке, которая уже изменила русло.

«Он сказал, что что-то не так», — поведал в рамках программы «Новые русские сенсации» оператор фильма Игорь Гринякин.

Отметим, что он чудом остался жив, поскольку его машина отстала от автомобиля, в котором находился Сергей Бодров, буквально на 15 минут.