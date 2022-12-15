Месть за отказ выйти замуж: почему Мордюкова едва не свела счеты с жизнью

Нонна Мордюкова дебютировала в кино в военной драме «Молодая гвардия». Артистка была счастлива принять участие в фильме Сергея Герасимова, а во время съемок познакомилась со своим будущим мужем Вячеславом Тихоновым. При этом звезда экрана не догадывалась, что и постановщик картины был влюблен в нее. Эти чувства чуть не стоили ей жизни.

О своей любви Герасимов объявил родителям Мордюковой сразу после того, как она познакомила их со своим женихом Тихоновым. Однажды он явился в их дом и признался, что хотел бы сделать молодую артистку своей женой. Режиссера не смущало ни то, что он значительно старше возлюбленной, ни то, что сам женат.

Мордюкова после серьезного разговора с родителями решила отказать Герасимову. Она была уверена, что постановщик спокойно воспринял отказ и не поддался чувствам, но спустя некоторое время убедилась в обратном. Дело в том, что он не позвал артистку сниматься в свою картину «Тихий Дон», хотя она идеально подходила на роль Аксиньи, а взял Элину Быстрицкую.

Неожиданный отказ стал большой неожиданностью для Нонны. Артистка была настолько расстроена, что собиралась закончить жизнь самоубийством. Она была уверена, что Герасимов принял такое решение, потому что не забыл ее отказ создать с ним семью, и злилась на него. Прийти в себя звезде экрана удалось только спустя продолжительное время.