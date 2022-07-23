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Месть? Якубович объяснил отравленные подарки на «Поле чудес»

23 июля 2022 15:53
Месть? Якубович объяснил отравленные подарки на «Поле чудес»

Ведущий посетовал на вредную работу.

Леонид Якубович поделился, как проходят съемки любимой миллионами передачи. Оказывается, что недостаточно просто пройти отбор на «Поле чудес», нужно еще хорошо показать себя перед камерами.

И с этой задачей большинство участников телевикторины не справляются — теряются после команды «Мотор!». На помощь им приходит Леонид Аркадьевич, который до съемок беседует с каждым претендентом на выигрыш, обсуждает, какую историю тот расскажет, а после направляет его по ходу передачи.

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Все лишние разговоры обрезают на монтаже, но из-за этого у зрителей временами создается впечатление, что ведущий не помогает участникам лучше рассказать о себе, а откровенно над ними издевается.

«На самом деле я никогда никого не обижал. А меня вот несколько раз отравили продуктами. Не со зла, конечно», — поделился Якубович с изданием «Антенна».

Дело в том, что гости программы не всегда правильно рассчитывают время в дороге, и за пару суток в поезде, съестные презенты портятся.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
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