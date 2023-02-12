Месть принцу Гарри удивила всех: такого британцы не ждали даже от Карла III

Документальный фильм о закулисье дворцовой жизни британской семьи вызвал шквал зрительских эмоций. Скандальная история любви принца Гарри и Меган Маркл никого не оставила равнодушным, однако дом Виндзоров пока предпочитает отмалчиваться.

По некоторой обрывочной инсайдерской информации можно понять, какие настроения царят в королевской семье. Карл III, вероятнее всего, даже не вспомнит в своей рождественской речи про Гарри и Маркл. Инсайдер отметил, что в выступлении монарха не будет и намека на примирение с сыном. Также известно, что Карл III уже записал 10-минутное поздравление. Со слов источника, он упомянул свою мать королеву Елизавету II, а также дал вдохновляющее напутствие подданным.

После того, как информация о поздравлении Карла III просочилась в СМИ, публика отреагировала на это с недоумением. То, что отец обойдет стороной всякое упоминание о родном сыне, вызвало у многих оторопь: неужели это месть Гарри и намек на отречение от сына?

Но приближенные короля говорят, что в этом нет ничего предосудительного. Мудрый правитель, по их мнению, старается держаться подальше от семейных и политических тем.