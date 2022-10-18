Месть принцессы Дианы: почему правление Карла III ждет оглушительный провал

Правление нового короля Великобритании Карла III не будет долгим. В этом уверены многие британцы и поклонники монаршей семьи по всему миру. И дело тут не только в почтенном возрасте старшего сына ныне покойной Елизаветы II.

Одна из версий о том, почему Карл III пожалеет о своем восхождении на престол, гласит, что он станет жертвой мести со стороны своей бывшей жены, принцессы Дианы. При жизни ее прозвали королевой людских сердец. Супруга — на тот момент еще только будущего — монарха занималась благотворительностью и держалась ближе к народу, но любили ее не только поэтому.

Многие жалели леди Ди, обманутую любимым мужем. Связь Карла III с Камиллой Паркер-Боулз, на которой он теперь женат, скрыть не удалось. Британцы с содроганием сердца наблюдали за страданиями принцессы, помочь которой были не в силах.

Теперь же, как пишет портал 7News, соотечественники короля, наконец, припомнят ему все былое: именно их нелюбовь к нему якобы и заставит монарха передать корону Уильяму.