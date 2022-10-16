Месть парню, 47 дублей и куча денег: всплыла правда о «рекламе с подружками»

Реклама жевательной резинки «Дирол» стала известна на всю страну. Спустя годы зрители до сих пор цитируют короткий ролик. Однако далеко не все знают, как именно снималось знаменитое видео.

По словам Марии Климовой, одной из героинь видео, создатели изначально искали не моделей, а профессиональных актрис. Она же появилась в самый последний день кастинга, но ее сразу утвердили. Как оказалось, в это время Климова переживала личную драму, расставшись со своим возлюбленным, и участие в ролике сыграло ей на руку.

«После рекламы он пожалел, что мы расстались», — признается артистка.

Сам ролик, несмотря на его короткий хронометраж, снимался очень долго. Как рассказала вторая «дироловая девочка» Виктория Герасимова, создатели потратили уйму времени на работу, ведь сняли только 47 дублей самого первого плана. Но в итоге все усилия стоили того. Хоть артистка и отказалась называть точную сумму гонорара, она призналась, насколько выгодными оказались те съемки.