Месть монархии сорвалась: злость англичан ударила по Меган Маркл

Имена принца Гарри и Меган Маркл настолько часто оказываются в центре разнообразных скандалов, что к этому уже все привыкли. И вот на днях разразился новый: на этот раз связанный с тем, что стриминговый сервис Netflix отложил выход документального сериала о чете герцогов Сассекских на 2023 год.

Как сообщило издание Deadline, в конце этого года на площадке Netflix должны были подряд выйти сразу два проекта о королевской семье: в ноябре планировался пятый сезон сериала «Корона», а через месяц зрителям хотели показать ленту о жизни Гарри и Меган. Но все планы пришлось изменить в связи со смертью королевы Елизаветы II.

После того, как представители британского двора возмутились тому, что в новом сезоне «Короны» покажут, как нынешний король Карл III пытался отнять трон у собственной матери, представители Netflix решили отложить премьеру документального фильма, чтобы перестраховаться. Более того, теперь руководители стриминга и вовсе заявляют, что никогда не озвучивали точные даты выхода ленты.

Впрочем, как утверждают журналисты, герцоги могут использовать этот перерыв в свою пользу и исправить ленту в том ключе, в каком им нужно.