Месть могла превратить Проклову в инвалида: вот чего не простили артистке

Наталья Назарова известна зрителям по ролям в таких картинах, как «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Любимая женщина механика Гаврилова» и «Старый Новый год». Ее судьба была омрачена страшной болезнью: после нападения в темном дворе она получила травму головы, и у нее развилась шизофрения. Правда, близкие и коллеги Назаровой уверяли, что странности в ее поведении они замечали и раньше. И на себе их ощутила актриса Елена Проклова.

Долгое время она дружила с Назаровой. Но после развода с мужем в начале 1980-х ментальное здоровье Натальи начало меняться. Проклова прервала общение с подругой, за что чуть не поплатилась здоровьем.

Пытаясь отомстить подруге, которая фактически бросила ее, Назарова на одном из совместных спектаклей внезапно достала булавку и начала целиться ей в глаз Елены. Кровопролитие удалось предотвратить актеру Игорю Васильеву, который схватил Наталью за руку. Она убедила коллег, что не собиралась травмировать Проклову, и та ее простила.

Но уже спустя месяц Назарова в другой постановке нарочно отодвинула стул, на который должна была сесть звезда. Елена упала, сломала копчик и долго восстанавливалась. После этого Проклова наотрез отказалась участвовать в одних спектаклях с Натальей.