Месть красавице-актрисе: гибель восходящей звезды СССР ужаснет любого

Актриса Инна Бурдученко прославилась после выхода советского антирелигиозного фильма «Иванна». Ей прочили огромный успех и всесоюзную славу. Но жизнь артистки оборвалась уже в 21 год, а обстоятельства смерти до сих пор шокируют.

Она поступила в театральный лишь с третьей попытки, но очень скоро ей удалось заполучить главную роль в фильме «Иванна». Сюжет разворачивается во время Второй мировой войны. Дочь архиерея, сыгранная Бурдученко, решает посвятить себя монашеству. Случайно она становится свидетельницей того, как представители церкви сотрудничают с нацистами. Девушка не может с этим смириться и становится отступницей.

После кинодебюта карьера и личная жизнь самой Бурдученко пошли в гору. Она вышла замуж и забеременела. А вскоре актриса приступила к съемкам фильма «Цветок на камне». Героине Бурдученко предстояло вынести знамя из горящего здания. Для эффектной съемки подожгли деревянный барак, откуда должна была выбегать актриса. Дубль повторяли несколько раз, и третий оказался роковым.

Каблук актрисы застрял между досок, поэтому выбежать из горящего барака она не смогла. Ее удалось вынести одному из актеров массовки, но Бурдученко получила ожоги, несовместимые с жизнью. Артистка скончалась, будучи на третьем месяце беременности.