Месть Иветти 22 года спустя: что стало с Львеночком после «Клона» (фото)

Бразильский телехит «Клон» до сих пор будоражит сердца российских зрителей, хотя с момента выхода сериала прошло 22 года. Как сегодня выглядят Иветти и Львеночек, чьи отношения всегда придавали «перчинки» сюжету?

Роли эксцентричных любовников исполнили Вера Фишер и Режиналду Фариа. Недавно актриса поделилась в своих соцсетях совместным снимком с бывшим коллегой и выставила его в невыгодном свете. Это откровение похоже на месть со стороны Иветти за все проделки Леонидаса.

Дело в том, что актер сильно состарился за эти годы и из импозантного мужчины превратился в глубокого седовласого старика. Он обзавелся лишним весом, отпустил бороду, а его кожа стала совсем дряблой. При этом сама Иветти почти не изменилась со времен «Клона» — Фишер держит себя в отличной форме, а ее лицо сохранило моложавость.

Бразильский сериал стал в свое время всенародным хитом. «Клон» выбивался из ряда мыльных опер, ведь сюжет затрагивал не только любовную линию героев, но и освещал вопросы религии, культуры и социальной неустроенности.