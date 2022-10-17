Месть Гайдая: ненависть к Мордюковой увековечили в «Бриллиантовой руке»

Леонид Гайдай не прощал актеров, которые смели ему перечить. Режиссер не мог найти в себе силы закрыть глаза на обиду и всегда давал жесткий отпор.

Многие знают о существовании так называемого черного списка Гайдая. Туда попадали артисты, которые отличились на съемочной площадке, где руководил кинодел. Если актер оказывался в таком списке, то дальнейшее сотрудничество с режиссером могло ему только сниться.

Чаще всего Гайдай ограничивался тем, что прекращал совместную работу со своим обидчиком. Если дело касалось неугодных ему актрис, то он мог отомстить еще и тем, что не позволял им озвучивать своих героинь. Так, например, случилось с Натальей Варлей и Светланой Светличной.

Однако была артистка, удостоившаяся и другой, более своеобразной мести режиссера. Во время съемок фильма «Бриллиантовая рука» Леонид Иович постоянно конфликтовал с Нонной Мордюковой, которая, как и он, отличалась довольно непростым характером.

Дошло до того, что кинодел, известный своей любовью к различным отсылкам, придумал ругательство «мордюк», которое прозвучало из уст одного из контрабандистов, общавшихся на вымышленном языке. Таким образом Гайдай увековечил свою ненависть к Нонне Викторовне.