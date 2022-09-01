Месть Авербуху? Милохин проболтался о звездных участниках «Ледникового периода»

В ближайшие месяцы стартует очередной сезон «Ледникового периода». Создатели проекта как всегда держат имена участников в тайне, однако Даня Милохин, которого Илья Авербух вновь пригласил встать на коньки, раскрыл некоторых героев грядущего сезона.

Как рассказал артист в YouTube-проекте Насти Ивлеевой Agent Show, кроме самого Милохина в проект вернется и Евгения Медведева, его партнерша из предыдущего сезона. Также зрители увидят на льду звезду социальных сетей Валю Карнавал и Юлю Гаврилину, которая известна не только своим блогом, но и участием в шоу «Звезды в Африке».

«Говорят, будет самый звездный состав», — признается блогер.

При этом Даня не стал раскрывать имена других участников и какие-либо подробности проекта. Неизвестно, когда именно сезон выйдет в эфир и окажутся ли Милохин с Медведевой снова в паре.

Отметим, ранее Милохин рассказал подробности своего «романа» с Медведевой на съемках проекта. Как оказалось, между ними действительно была симпатия, но интриговать поклонников романтическими отношениями предложил именно Авербух. Его идеей был и поцелуй в конце одного из номеров.