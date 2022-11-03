«Мешок костей и метр кожи»: россияне скривились при виде Самбурской в белье

Настасья Самбурская привлекает внимание публики не только своими ролями в кино и сериалах, но и провокациями. В этот раз артистка поделилась серией откровенных кадров, на которых позирует в белье, и призналась, как сильно ей удалось похудеть.

По словам знаменитости, сейчас она весит чуть больше 60 килограммов. Подобный вес у нее был лишь однажды — во времена студенчества. Для подтверждения своих слов она поделилась еще и снимком с весами, на которых точно видно все показатели.

«Последний раз столько было лет в 20», — пишет артистка.

Поклонники однако не остались в восторге ни от чувственных кадров в белье, ни от результатов артистки. По их словам, Самбурская выглядит ничуть не привлекательно, а некоторые даже порекомендовали ей обратиться к врачу и перестать сидеть на изнурительных диетах.