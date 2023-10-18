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Киноафиша Статьи Мешки денег и удача: со дня на день этим знакам зодиака так повезет, что все будут завидовать

Мешки денег и удача: со дня на день этим знакам зодиака так повезет, что все будут завидовать

18 октября 2023 11:23
Мешки денег и удача: со дня на день этим знакам зодиака так повезет, что все будут завидовать

Настоящие счастливчики.

Совсем скоро Меркурий уйдет из-под влияния Весов и окажется под покровительством Скорпиона. Это значит, что представителей всех знаков зодиака с 21 октября ждут перемены. И некоторым из них несказанно повезет.

Пока другие будут поддаваться панике и унынию, три зодиакальных знака станут объектами для чужой зависти. Их ждут мешки денег и большая удача. Но, как всегда, не без определенных условий.

Близнецов потянет на поиски собственного предназначения. Дело, которым они занимаются, перестанет их удовлетворять финансово и морально. Захочется кардинальных перемен. И вот тут важно не ограничиваться одним лишь желанием, а перейти к действиям.

Поднимутся с насиженных мест и Раки. Многие так войдут во вкус, что задумаются о переезде. В личной жизни тоже задует ветер перемен. Желание добавить остроты может сыграть злую шутку. Не стоит заводить интрижку на рабочем месте, чтобы не лишиться карьеры, а заодно и второй половинки.

У Рыб на любовном фронте будет более спокойный период. А вот в плане карьерного роста перед ними открываются заманчивые перспективы и невиданные возможности. Представители этого знака по натуре мечтатели, но сейчас пришло время для активных действий. Звезды гарантируют, что любые начинания увенчаются успехом.

Фото: unsplash.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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