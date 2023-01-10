Мешают счастью в браке: почему Овны никогда не обретут семейный покой

Романтические отношения с огненными Овнами - это всегда поездка на американских горках: захватывает дух, но изрядно выматывает. Представители этого знака настолько сложные и противоречивые натуры, что разобраться, как строить с ними любовь и семью, бывает очень непросто. Сегодня Овен может быть душкой и зайчиком, а на следующий день изводить вторую половинку своими капризами. Неудивительно, что мало кто выдерживает такое испытание на прочность и торопится разорвать отношения, пока не поздно. Астрологи решили разобраться, какие именно качества Овна отталкивают от него партнеров и мешают ему обрести личное счастье.

Ревность

Представители огненного знака известны своим пламенным темпераментом. А уж когда Овны горят от страсти, можно себе представить, в какой вулкан они превращаются! Для уроженцев этого знака нет ничего страшнее, чем узнать об измене, поэтому очень часто они начинают ревновать вторую половинку к каждому столбу.

А уж в этом мало приятного.

Любвеобильность

Да-да, Овен будет изводить вас своими упреками и подозрениями в неверности, а сам при этом - поглядывать на сторону. И поделать с этим ничего нельзя: любые попытки напомнить уроженцу знака, что двойные стандарты в отношениях - это не есть хорошо, провалятся с треском. Овен будет отмахиваться, отнекиваться, в общем, делать все что угодно, лишь бы уйти от серьезного разговора.

Эгоистичность

Уроженцы этого знака зациклены на себе любимом.

Если Овен собрался хорошенько потусить с друзьями, а его вторую половинку неожиданно подкосила сезонная простуда, он не станет менять свои планы и изображать сиделку.

Максимум, что может сделать в такой ситуации подопечный Марса - заявить что-нибудь в духе “Давай, поправляйся”, - и улизнуть прочь.

Неусидчивость

Да, кстати, о любви Овна к тусовкам и прочим занимательным мероприятиям. Представители огненной стихии не из тех, кто станет проводить свое время у семейного очага. Они не только будут ускользать из дома при любой возможности, но и станут приводить в родные пенаты друзей и знакомых, которым негде переночевать. Не каждый партнер потерпит присутствие дома посторонних.

Склонность к приключениям

Овен не Овен, если в течение дня не вляпается в какое-нибудь приключение. Вложить все средства в сомнительное предприятие? Раз плюнуть. Уехать в другой город или даже страну, никого не предупредив? Легко. С представителями огненного знака не соскучишься, потому что никогда не знаешь, чего от них ожидать сегодня.