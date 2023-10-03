Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Мещанство и хамство»: Поргина разоблачила известного режиссера, которого считает худшим в стране

«Мещанство и хамство»: Поргина разоблачила известного режиссера, которого считает худшим в стране

3 октября 2023 20:45
«Мещанство и хамство»: Поргина разоблачила известного режиссера, которого считает худшим в стране

Дискредитирует русский театр.

Людмила Поргина пребывает в полном шоке от знаменитого режиссера. Артистка ознакомилась с несколькими постановками Константина Богомолова и теперь считает, что хуже него постановщика нет.

По мнению вдовы Караченцова, супруг Ксении Собчак дискредитирует русский театр. Если верить словам актрисы, то он несет в массы не искусство, а безобразие.

«Там мещанство и хамство», — оценила в беседе со СМИ Поргина спектакль Богомолова «Борис Годунов».

При этом она уточнила, что люди на творения бывшего мужа Дарьи Мороз идут с неохотой. Как заметила Людмила Андреевна, зрителей в зале было мало, но удивляться тут нечему.

Звезда считает, что главная миссия театра — давать силы жить и «вдохновлять человеческие души». А в творчестве Богомолова, как полагает знаменитость, источников для вдохновения нет.

Это не первый раз, когда Константина Юрьевича критикуют за его творчество. Многие согласны с тем, что он неуважительно относится к классике и зрительской аудитории.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше