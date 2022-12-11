Мерзкую девочку из «Ералаша» мечтал отправить на тот свет муж: раскрыто, где она теперь

Полина Ртищева прославилась еще в юности, когда приняла участие в работе над несколькими выпусками киножурнала «Ералаш». Именно она исполнила роль девочки, которая силой выбивала признание в любви из своего друга. Роль оказалась настолько запоминающейся, что даже супруг Полины признавался, как сильно ненавидел ее, когда смотрел «Ералаш» в детстве.

Такая слава заставила Ртищеву пересмотреть планы на будущее. Ей нравилось сниматься в кино, но популярность давила на нее, ведь зрители не всегда различали Полину и ее героиню. В итоге она выбрала журфак МГУ вместо театрального вуза и начала заниматься медиапроектами.

За годы карьеры она успела поработать продюсером, ведущей на радио и даже создавала подростковый сериал в TikTok. Помимо этого, она регулярно пишет о психологии для своих подписчиков и считает себя экспертом в этой области, ведь далеко не один год потратила на терапию.

Свободное время Полина посвящает своей семье. Вместе с мужем Кириллом она воспитывает троих детей — Юлю, Вову и Паулину — и рассказывает о жизни в своих блогах. Также вместе с родными она занимается развитием собственной семейной мастерской по изготовлению свечей Patronus Candles, которая и приносит им доход, а также объединяет всех за одним делом.