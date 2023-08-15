«Мерзкий осадок»: люди хотят забыть фильм «Москва слезам не верит» после вскрывшегося обмана
Образы героев их разочаровали.
Фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» неслучайно был отмечен наградами во всем мире. Истории героинь, показанные там, живо отозвались в сердцах разных зрительниц, независимо от их возраста или национальности. Основой для мелодрамы стал сценарий Валентина Черных, который автор написал меньше чем за месяц, чтобы принять участие в конкурсе в Москве.
А уже спустя десятилетие после премьеры ленты он решил вернуться к истории и представил ее в виде книги. И для некоторых героев Черных приготовил совсем другие сюжетные повороты.
Автор многократно усилил отрицательные черты главных персонажей. Людмила в книге получилась еще более расчетливой и хитрой, а Гоша превратился в законченного эгоцентрика. Романам Катерины с разными мужчинами посвящена была значительная часть истории.
Кроме того, книга неслучайно получила маркировку «18+». Черных описывал любовные отношения персонажей со всеми подробностями, поэтому в тексте было множество описаний постельных сцен. И такую версию ленты «Москва слезам не верит» люди тут же захотели забыть после первого же прочтения.
«Я читала оба произведения и после второго остался мерзкий осадок», «Фильм — советский шедевр. Книга — вульгарщина и пошлятина», «Лучше не читать такую книгу», — отметили комментаторы в Сети.