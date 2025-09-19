Меню
Мерзкий начальник, гадкий друг или профурсетка? Угадайте самых токсичных героев советского кино по описанию (тест)

Мерзкий начальник, гадкий друг или профурсетка? Угадайте самых токсичных героев советского кино по описанию (тест)

19 сентября 2025 11:50
Мерзкий начальник, гадкий друг или профурсетка? Угадайте самых токсичных героев советского кино по описанию (тест)

И да, в одном из вопросов есть ошибка, чтобы проверить вас на внимательность.

При словосочетании «токсичный герой» у большинства зрителей сразу всплывают яркие примеры из зарубежного кино. Ну как не вспомнить самодовольного Патрика Бейтмана из «Американского психопата», харизматичного, но деструктивного Тайлера Дердена из «Бойцовского клуба» или Джо Голдберга из «Ты», превращающего в кошмар любую «романтическую историю»?

Эти персонажи стали символами манипуляций, абьюза и разрушительных отношений. Но что насчет советского кино?

Оно ведь тоже щедро одарило нас героями, чье поведение сегодня можно смело назвать токсичным. Под прикрытием остроумия, шарма или должностного авторитета они обесценивали других, давили на слабые места, унижали и крутили окружающими так, что мало не казалось.

Вспомните вечных «душнил», начальников-тиранов, самодовольных «гуру жизни» или любвеобильных обманщиков — их реплики мы до сих пор цитируем, даже не задумываясь, насколько они разрушительны.

А теперь самое интересное: сможете ли вы угадать этих советских эмоциональных манипуляторов по короткому описанию? Наш тест проверит вашу память и внимательность — и, возможно, заставит посмотреть на любимое кино под совсем другим углом.

Ранее мы писали: Утка с яблоками, пирог и десерт: если вы росли на фильмах СССР — наверняка вспомните 5 кинолент по деликатесам (тест)

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1968)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
1 комментарий
